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17.12.2020 13:51
Рубрика: Власть

Путин раскритиковал власти Украины за отсутствие политического мужества

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что властям Украины не хватает политического мужества для решения ключевых для страны вопросов.

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Российский лидер напомнил, что практические все предыдущие главы государств - и действующий президент Владимир Зеленский - приходили на пост с лозунгами о прекращении конфликта на Донбассе, об объединении страны и - в конечном итоге - о выстраивании отношений с Россией.

- Но ничего не получается у них, - сделал вывод Путин. Ведь во время предвыборной кампании кандидаты в президенты опираются на мнение большинства избирателей. А когда приходят к власти, "начинают колебаться и постоянно оглядываться на крайне националистические силы".

Президент резюмировал, что у украинских лидеров "не хватает политического мужества". В итоге процесс урегулирования замирает, продолжил он, отметив, что то же примерно "и сейчас происходит".

Впрочем, он назвал достижением то, что соблюдаются нормандские договоренности о прекращении боевых действий, произведен обмен удерживаемыми лицами. Но наряду с этим "ничего не сделано в экономике, социальной сфере, а также в плане политического урегулирования".

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Более того, официальные лица в Киеве много раз заявляли, что не собираются выполнять минские соглашения, а они подтверждаются резолюцией Совбеза ООН. То есть приобрели силу закона, и пересмотреть их не удастся, напомнил Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Обстановка на востоке Украины Отношения России и Украины Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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