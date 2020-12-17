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17.12.2020 22:00
Рубрика: Общество

Потеть не вредно

Реабилитацию онкологических больных будут проводить по новым правилам
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 286(8340)
В реабилитацию онкологических пациентов включили массажи, солнечные ванны и сауну, к тому же теперь она будет проводиться до и во время лечения, а не только после него. Ранее все это запрещалось. Об этом рассказал "РГ" известный хирург и реабилитолог Константин Лядов. Он пояснил, что поменялся научный подход к методам восстановления раковых больных, в связи с чем в начале этого года были выпущены новые клинические рекомендации, а с 1 января 2021 года реабилитация онкопациентов станет самостоятельным сегментом в программе обязательного медицинского страхования.
Баня при онкологии помогает восстановить движение жидкостей, включая кровь. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Баня при онкологии помогает восстановить движение жидкостей, включая кровь. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Баня при онкологии помогает восстановить движение жидкостей, включая кровь. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

"В реабилитации сегодня нуждается каждый второй онкологический пациент. И нужно понимать, что это не только лечебная физкультура, занятия с психологом и прогулки на свежем воздухе, - говорит эксперт. - Согласно новым клиническим рекомендациям, оказывается, многим онкологическим пациентам и загорать можно, и массаж разрешен, и баня - все это на рак никак не влияет". Он отмечает, что, к сожалению, в России до недавнего времени руководствовались устаревшими представлениями о невозможности и вреде значительной части методик физиотерапевтического лечения, а санаторно-курортное лечение и вовсе было противопоказано, хотя никакой доказательной базы под этими представлениями нет. При этом за рубежом уже давно был доступен гораздо больший арсенал восстановительных методик.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В России появится единый регистр пациентов с онкологией

Сегодня сотни тысяч россиян смогут наконец жить нормальной жизнью, несмотря на онкологию, следует из слов Лядова. Например, появилось такое понятие, как подготовка к лечению и даже возможность восстановления онкобольных в процессе него. Бывает, что во время химиотерапии у пациентов возникает серьезное осложнение - потеря чувствительности в руках и ногах, так называемая невропатия. Человек сначала не может удержать чашку, потом карандаш, бумагу... Вскоре он стоять и ходить уже не способен. Такая перспектива очень многих пугает. И пациенты отказываются от химиотерапии, тем самым фактически подписывая себе смертный приговор. Но сегодня в новых клинических рекомендациях "узаконена" ситуация, что сам по себе онкологический процесс, еще существующий в организме, не препятствует проведению реабилитации, борьбе с теми побочными, иногда травматичными тяжелыми проявлениями, которыми сопровождается это лечение, чтобы пациент смог его перенести и нормально жить.

Эксперт подчеркнул и важность того, что реабилитация онкологических больных впервые самостоятельно представлена в системе обязательного медицинского страхования.

"Раньше была нейрореабилитация для пациентов после инсульта или перенесших черепно-мозговую травму. Была кардиореабилитация для тех, кто перенес операцию на сердце. Онкология - это все-таки тяжелые пациенты, у которых свои осложнения и проблемы. И логично было бы их тоже выделить в отдельную группу", - говорит он. Со следующего года в программе ОМС появятся 3 группы реабилитации онкобольных - пациентов с лучевыми осложнениями, тех, кто перенес операции на руках, ногах и позвоночнике, а также женщин после удаления молочной железы. В дальнейшем перечень может расшириться.

Многим онкологическим пациентам и загорать можно, и массаж разрешен, и баня - все это на рак никак не влияет

Всего под диспансерным наблюдением врача-онколога сегодня находятся 3,8 млн россиян, это 2,6% населения страны. Чудо-таблетки от рака пока не изобрели, однако сегодня три из четырех пациентов, у которых заболевание выявляется на ранней стадии, полностью излечиваются, сообщили в минздраве. При этом 2,1 млн человек считаются излечившимися полностью, поскольку за 5 лет рецидивов у них не было. Многие больные, которым раньше нельзя было помочь, сегодня живут и 10, и 20 лет, а умирают в глубокой старости. То есть онкологический диагноз уже не приговор: с ним тоже можно полноценно жить.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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