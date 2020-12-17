Реабилитацию онкологических больных будут проводить по новым правилам

В реабилитацию онкологических пациентов включили массажи, солнечные ванны и сауну, к тому же теперь она будет проводиться до и во время лечения, а не только после него. Ранее все это запрещалось. Об этом рассказал "РГ" известный хирург и реабилитолог Константин Лядов. Он пояснил, что поменялся научный подход к методам восстановления раковых больных, в связи с чем в начале этого года были выпущены новые клинические рекомендации, а с 1 января 2021 года реабилитация онкопациентов станет самостоятельным сегментом в программе обязательного медицинского страхования.

"В реабилитации сегодня нуждается каждый второй онкологический пациент. И нужно понимать, что это не только лечебная физкультура, занятия с психологом и прогулки на свежем воздухе, - говорит эксперт. - Согласно новым клиническим рекомендациям, оказывается, многим онкологическим пациентам и загорать можно, и массаж разрешен, и баня - все это на рак никак не влияет". Он отмечает, что, к сожалению, в России до недавнего времени руководствовались устаревшими представлениями о невозможности и вреде значительной части методик физиотерапевтического лечения, а санаторно-курортное лечение и вовсе было противопоказано, хотя никакой доказательной базы под этими представлениями нет. При этом за рубежом уже давно был доступен гораздо больший арсенал восстановительных методик.

Сегодня сотни тысяч россиян смогут наконец жить нормальной жизнью, несмотря на онкологию, следует из слов Лядова. Например, появилось такое понятие, как подготовка к лечению и даже возможность восстановления онкобольных в процессе него. Бывает, что во время химиотерапии у пациентов возникает серьезное осложнение - потеря чувствительности в руках и ногах, так называемая невропатия. Человек сначала не может удержать чашку, потом карандаш, бумагу... Вскоре он стоять и ходить уже не способен. Такая перспектива очень многих пугает. И пациенты отказываются от химиотерапии, тем самым фактически подписывая себе смертный приговор. Но сегодня в новых клинических рекомендациях "узаконена" ситуация, что сам по себе онкологический процесс, еще существующий в организме, не препятствует проведению реабилитации, борьбе с теми побочными, иногда травматичными тяжелыми проявлениями, которыми сопровождается это лечение, чтобы пациент смог его перенести и нормально жить.

Эксперт подчеркнул и важность того, что реабилитация онкологических больных впервые самостоятельно представлена в системе обязательного медицинского страхования.

"Раньше была нейрореабилитация для пациентов после инсульта или перенесших черепно-мозговую травму. Была кардиореабилитация для тех, кто перенес операцию на сердце. Онкология - это все-таки тяжелые пациенты, у которых свои осложнения и проблемы. И логично было бы их тоже выделить в отдельную группу", - говорит он. Со следующего года в программе ОМС появятся 3 группы реабилитации онкобольных - пациентов с лучевыми осложнениями, тех, кто перенес операции на руках, ногах и позвоночнике, а также женщин после удаления молочной железы. В дальнейшем перечень может расшириться.

Многим онкологическим пациентам и загорать можно, и массаж разрешен, и баня - все это на рак никак не влияет

Всего под диспансерным наблюдением врача-онколога сегодня находятся 3,8 млн россиян, это 2,6% населения страны. Чудо-таблетки от рака пока не изобрели, однако сегодня три из четырех пациентов, у которых заболевание выявляется на ранней стадии, полностью излечиваются, сообщили в минздраве. При этом 2,1 млн человек считаются излечившимися полностью, поскольку за 5 лет рецидивов у них не было. Многие больные, которым раньше нельзя было помочь, сегодня живут и 10, и 20 лет, а умирают в глубокой старости. То есть онкологический диагноз уже не приговор: с ним тоже можно полноценно жить.