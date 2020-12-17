Самозанятыми в этом году стали 260 тысяч москвичей

Статус самозанятых в Москве c января по ноябрь получили 260 тысяч человек - это на треть больше, чем за весь прошлый год. В общей сложности в городе уже более 454 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход.

"На протяжении октября и ноября в Москве был зарегистрирован рекордный за все время действия этого налогового режима рост количества самозанятых - по 29 тысяч человек в месяц, - рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В бюджет Москвы за 11 месяцев текущего года поступило 1,02 млрд рублей налога на профессиональный доход - вдвое больше, чем за весь 2019 год".

Чаще всего статус самозанятых получают репетиторы, таксисты, строители, владельцы сдаваемых в аренду квартир. Обладатели этого статуса платят невысокие налоги - 4 процента с доходов, полученных от физических лиц, и 6 процентов с доходов от индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Кроме того, из-за пандемии самозанятым в этом году предоставили налоговый капитал для выплаты налогов за 2020 год и вернули налоги за прошлый год.