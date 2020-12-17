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17.12.2020 12:24
Рубрика: Экономика

Самозанятыми в этом году стали 260 тысяч москвичей

Текст: Александр Мелешенко

Статус самозанятых в Москве c января по ноябрь получили 260 тысяч человек - это на треть больше, чем за весь прошлый год. В общей сложности в городе уже более 454 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход.

В России зарегистрировались 1,5 млн самозанятых

"На протяжении октября и ноября в Москве был зарегистрирован рекордный за все время действия этого налогового режима рост количества самозанятых - по 29 тысяч человек в месяц, - рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В бюджет Москвы за 11 месяцев текущего года поступило 1,02 млрд рублей налога на профессиональный доход - вдвое больше, чем за весь 2019 год".

Чаще всего статус самозанятых получают репетиторы, таксисты, строители, владельцы сдаваемых в аренду квартир. Обладатели этого статуса платят невысокие налоги - 4 процента с доходов, полученных от физических лиц, и 6 процентов с доходов от индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Кроме того, из-за пандемии самозанятым в этом году предоставили налоговый капитал для выплаты налогов за 2020 год и вернули налоги за прошлый год.

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