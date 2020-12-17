Три новые выделенки для транспорта откроют в Москве в конце декабря

В конце декабря в Москве заработают 3 новых полосы для городского транспорта. Общая длина полос составит 1,13 км. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

По данным департамента, на этих участках дорог проходит от 4 до 12 маршрутов наземки, проезжает от 20 до 60 автобусов и электробусов в час, которые ежедневно перевозят более 80 тыс. человек.

Как отмечает департамент, выделенки заработают на северо-западе и востоке города. Так, одна появится на ул. Маршала Василевского. Новая полоса позволит автобусам быстрее подъезжать к остановкам возле станции Щукинская. Еще одна полоса на северо-западе откроется на Новой Башиловке и части ТТК. В утренний час пик здесь часто образуются пробки. Полоса позволит автобусам проходить весь Беговой тоннель до ул. Зои Воскресенской без задержек.

Еще одну выделенку откроют на ул. 16-я Парковая. Здесь - главный въезд в крупный район Гольяново и большой ТЦ "Щелково". Теперь последние 500 м перед шоссе автобусы и электробусы будут проезжать без пробок.