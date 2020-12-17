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17.12.2020 02:05
Рубрика: Общество

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

В московских больницах скончались еще 76 пациентов, у которых была пневмония и положительный результат теста на коронавирус SARS-CoV-2.

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Оперативный штаб в очередной раз напоминает: при любых симптомах ОРВИ оставайтесь дома. Вызовите врача. Не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество пациентов с COVID-19 в медучреждениях столицы стабильно уже 1,5 месяца. Сейчас в стационарах - почти 12 тысяч больных с коронавирусом. При этом есть еще пять тысяч резервных коек.

Собянин оценил возможность сохранения ограничений по COVID-19 в 2021 году
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