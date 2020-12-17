В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

В московских больницах скончались еще 76 пациентов, у которых была пневмония и положительный результат теста на коронавирус SARS-CoV-2.

Оперативный штаб в очередной раз напоминает: при любых симптомах ОРВИ оставайтесь дома. Вызовите врача. Не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество пациентов с COVID-19 в медучреждениях столицы стабильно уже 1,5 месяца. Сейчас в стационарах - почти 12 тысяч больных с коронавирусом. При этом есть еще пять тысяч резервных коек.