В Твери выяснят, какие медики из "красной" зоны не получают надбавку

Тверской минздрав выяснит, в какой инфекционной больнице работающие в "красной" зоне медики не получают положенные доплаты.

Информация о задержке выплат прозвучала в ходе пресс-конференции Владимира Путина. Волонтер Алевтина Киселева сообщила, что в ряде больниц медикам, работающим с ковидными больными, не вовремя выплачиваются положенные надбавки. В частности, жалоба на то, что выплаты не производились с сентября, поступила от врачей инфекционной больницы Твери.

В минздраве Тверской области сообщили, что все выплаты врачам, работающим в "красной" зоне инфекционных больниц Тверской области, производятся вовремя и в полном объеме. С начала введения стимулирующих надбавок медикам региона за счет средств федерального бюджета выплаты с учетом отпускных получили 8 092 работника здравоохранения на общую сумму свыше миллиарда 276 миллионов рублей.

- Для нас очень важно, чтобы все врачи, находящиеся на фронте борьбы с коронавирусом, получали необходимые меры поддержки. Поэтому мы внимательно изучим данное обращение, - заверил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

По его словам, конкретный номер инфекционной больницы в обращении назван не был, поэтому сейчас минздрав оперативно изучает информацию.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.