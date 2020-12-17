Владимир Сипягин подписал стратегически важные для региона документы

В частности, заключено Соглашение об условиях осуществления инвестиций в расширение производства на фабрике "Большевик" в Собинском районе. Подписи под документом поставили Губернатор Владимир Сипягин, глава администрации Собинского района Александр Разов и директор по корпоративным вопросам ООО "Мон'дэлис Русь" Юрий Головатчик.

Инвестиционный проект предусматривает значительное увеличение производственной площади, расширение складских помещений и установку дополнительной линии для выпуска бисквитов. Общий объем финансовых вливаний компании составит около 2,5 млрд рублей.

"Завершение строительных работ на фабрике и начало эксплуатации новой производственной линии запланированы на конец третьего квартала 2021 года. Проект предполагает создание около 50 новых рабочих мест", - проинформировал Юрий Головатчик.

Губернатор Владимир Сипягин и Министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков подписали План мероприятий по реализации Соглашения между администрацией Владимирской области и Правительством Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2021-2023 годы. Он нацеливает стороны на содействие развитию межрегиональной производственной кооперации, организацию и проведение деловых мероприятий, создание совместных производств, развитие торговых отношений, расширение возможностей поставок сельскохозяйственной, автомобильной, пассажирской, дорожно-строительной, коммунальной техники, совместную реализацию крупных инфраструктурных проектов, предусматривающих строительство по принципу "комплексной застройки" и включающих объекты социальной сферы.

Глава 33-го региона и заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов подписали Соглашение о взаимодействии между администрацией Владимирской области и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Документом закреплены ключевые направления сотрудничества: распространение в иностранных государствах информации о научном, культурном и социально-экономическом потенциале Владимирской области, проведение совместных мероприятий, направленных на поддержку соотечественников за рубежом, популяризация, продвижение и поддержка русского языка в иностранных государствах, привлечение иностранной молодёжи для обучения в профессиональных образовательных организациях Владимирской области, содействие экспорту образовательных услуг нашего региона.

Владимир Сипягин и президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич подписали еще один важный для нашей области документ - Меморандум о сотрудничестве, основная цель которого - увеличение объёмов иностранных инвестиций. Речь идёт о продвижении российско-китайских инвестиционных проектов, содействии развитию товарооборота и туристических потоков между Российской Федерацией и странами Азии, организации совместных мероприятий, в различных форматах, а также создании условий для заключения сделок, обмена опытом, исследованиями и деловыми контактами.

Кроме того, в рамках конгресса заключено Соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и ООО "Национальный бренд" в сфере рекламного, брендового и информационного продвижения производственного, экспортного и культурного потенциала и человеческого капитала нашего региона. Вместе с Владимиром Сипягиным его подписал генеральный директор компании Михаил Садченков.

С началом этого перспективного сотрудничества стороны поздравил директор, председатель правления Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. Он отметил, что Фонд, как генеральный партнер проекта по продвижению национального бренда "Сделано в России", развивает свою деятельность на основе опыта и постоянных исследований перспективных направлений.

"Мы уделяем большое внимание созданию, поддержке и продвижению проектов нового формата. Создаем продукты, способные быть в тренде и гармонично сочетать, дополнять и развивать традиционную конгрессно-выставочную деятельность. Совместно с нашими партнерами мы создали мощный канал для продвижения бизнеса на внешних рынках. Считаем важным и необходимым, чтобы информация о российском бизнесе, экспорте, культуре и их представителях была доступна в виде качественного сервиса, на языках наших ключевых и потенциальных партнёров, обеспечены оперативные ответы на запросы, качественные и постоянно доступные презентации товаров и услуг. Уверен, что с поддержкой на региональном уровне, этот проект привлечет ещё большее количество качественных производителей, которые работают в нашей большой стране", - заключил Александр Стуглев.

"Во Владимирской области сформированы комфортная деловая среда, устойчивые институты сопровождения и поддержки бизнеса, уникальные проекты и все возможности для привлечения иностранных инвестиций. В то же время у нашего региона высокие амбиции. Благодаря поддержке партнёров, наших предприятий и бизнеса есть уверенность в том, что он продолжит беспрерывно и динамично развиваться во многих отраслях и направлениях", - подчеркнул Владимир Сипягин.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области