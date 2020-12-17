Заммэра Москвы предложил заменить 14-дневную изоляцию для мигрантов на тесты ПЦР

Вместо 14-дневной изоляции для мигрантов могут ввести тесты ПЦР. С таким предложением выступил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Сдачу теста ПЦР он предлагает сделать для трудовых мигрантов обязательной в течение трех дней после прибытия в Россию, сообщает пресс-служба вице-мэра.

"Правительство Москвы поддерживает разрабатываемые на федеральном уровне меры по упрощению условий въезда трудовых мигрантов для работы в строительной отрасли. В соответствии с действующими правилами, наряду со страновыми ограничениями на въезд трудовые мигранты, прибывающие в страну, обязаны иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат по итогам ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенного не ранее чем за три дня до прибытия, а также провести в изоляции 14 дней после прибытия. Последнее условие является явно избыточным, так как не позволяет мигранту сразу после прибытия оформить разрешительные документы на работу, а работодателю - своевременно привлечь его к трудовой деятельности", - пояснил свою позицию Владимир Ефимов.

По его словам, работодатель должен обеспечить его изоляцию по месту пребывания на период до получения результатов теста, а в случае положительного результата на COVID-19 - до полного излечения. "Мы уже фиксируем рост напряженности в таких отраслях, где высока доля работающих мигрантов, в том числе в строительстве и ЖКХ. Пока ситуация не является критичной, однако, если не принять меры по ее разрешению, возможно появление риска замедления выполнения инвестиционных проектов", - сказал он.

В столице тест на COVID-19 трудовые мигранты, привлекаемые организациями строительной отрасли (из Узбекистана, Таджикистана, Украины), смогут пройти в Миграционном центре в рамках медицинского освидетельствования при обращении за патентом, что позволит не повышать финансовую нагрузку на мигранта или его работодателя.

"Также необходимо обеспечить контроль за исполнением работодателями своих гарантийных обязательств по обеспечению трудовых мигрантов жильем и соблюдению требований миграционного и трудового законодательства", - подчеркнул заммэра.