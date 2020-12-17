Со дна Бурейского водохранилища подняли тела двух рыбаков

Тела двух пропавших рыбаков подняли со дна Бурейского водохранилища. Они находились в провалившемся под лед автомобиле. Об этом сообщили амурские спасатели в Instagram.

Мужчины 1951 и 1959 годов рождения уехали на рыбалку в район ключа Сохатинный 7 декабря и в назначенное время на связь с родственниками не вышли. Сообщение о пропаже к амурским спасателям поступило вечером 10 декабря.

Через шесть дней поисковая группа обнаружила место провала автомобиля под лед. С помощью подводной камеры его удалось разглядеть под водой. Глубина в этом месте составляет пять метров.

Водолазам пришлось работать в суровых условиях - при минус 35 градусах мороза.

Тела рыбаков достали из машины в 13:50 по местному времени. Их направят на экспертизу. Очевидно, что люди выехали на лед, нарушив правила. Ледяной покров на реке еще не достаточно окрепший - он не выдержал веса автомобиля.