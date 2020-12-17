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17.12.2020 06:17
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае проводы в армию закончились избиением полицейского

Текст: Дина Непомнящая

На станции Вяземская в Хабаровском крае пять молодых людей избили полицейского. На них завели уголовные дела о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

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Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО, парни провожали в армию своих товарищей. Веселая компания нарушала нормы поведения и правоохранители призвали молодых людей к порядку. Требования полицейских друзья проигнорировали и напали на наряд. В результате один из полицейских получил несколько ударов. Остановить потасовку удалось только сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия.

Хулиганов задержали. Им предъявлено обвинение. Трое находятся под подпиской о невыезде. Еще двоих собираются заключить под стражу. Ведется следствие.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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