В Хабаровском крае проводы в армию закончились избиением полицейского

На станции Вяземская в Хабаровском крае пять молодых людей избили полицейского. На них завели уголовные дела о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО, парни провожали в армию своих товарищей. Веселая компания нарушала нормы поведения и правоохранители призвали молодых людей к порядку. Требования полицейских друзья проигнорировали и напали на наряд. В результате один из полицейских получил несколько ударов. Остановить потасовку удалось только сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия.

Хулиганов задержали. Им предъявлено обвинение. Трое находятся под подпиской о невыезде. Еще двоих собираются заключить под стражу. Ведется следствие.