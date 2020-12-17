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17.12.2020 12:40

К 2024 году в Прикамье построят более двух миллионов квадратов жилья

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
До конца 2023 года в Пермском крае будет введено в эксплуатацию 119 многоквартирных домов общей площадью 2,144 миллиона квадратных метров.
Фото: Администрация губернатора Пермского края Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фото: Администрация губернатора Пермского края

Об этом губернатор Дмитрий Махонин рассказал заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину во время рабочей встречи.

Глава региона доложил о ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Одна из целей нацпроекта - рост объемов жилищного строительства. По данным градостроительных планов участков, до конца года застройщики планируют сдать в эксплуатацию 19 домов общей площадью 284,3 тысячи квадратных метров.

В 2021 году к сдаче планируются 49 домов площадью 705,8 тысячи квадратов. В 2022 году объемы увеличатся до 992,8 тысяч, за год будет построено 47 многоквартирных домов. Ввод домов на 2023 год, в соответствии с градостроительными планами участков, наметили семь застройщиков, общая площадь семи домов составит 161,7 тысячи квадратных метров. Новые дома появятся в Перми, Пермском районе, Березниках.

- План ввода является предварительным и составлен в соответствии с выданными на сегодня градостроительными планами земельных участков. Объемы могут измениться, однако мы видим, что наша цель - развивать застройку нового жилья в территориях - начинает реализовываться. Параллельно ведем работу с муниципалитетами, где наиболее востребованы новые дома, в том числе для расселения аварийки. Планируем, что в ближайшие годы новые многоквартирные дома, где будут выкуплены квартиры для расселения граждан, могут появиться в 15 муниципалитетах: Перми, Чайковском, Краснокамске, Губахе, Соликамске, Осе, Кунгуре, Нытвенском, Кудымкарском, Чернушинском, Лысьвенском, Октябрьском, Чусовском городских округах, Александровском муниципальном округе и Пермском муниципальном районе. Сейчас минстрой проводит анализ возможных объемов строительства, стоимости, обеспеченности участков инфраструктурой, в 2021 году начнем работу с наиболее приоритетными, - отметил Дмитрий Махонин.

Появление новостроек позволит ускорить темпы расселения аварийного жилья как по нацпроекту, так и по региональной программе.

- Пермскому краю необходимо набирать темпы ввода жилья. Перспективы роста объемов жилищного строительства в регионе есть, вам необходимо создавать все условия, чтобы все добросовестные компании, которые хотят строить, - могли это сделать, - сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, по итогу 2020 года в Пермском крае ожидается введение в эксплуатацию 1,077 миллиона квадратных метров жилья, такой целевой показатель установлен для региона нацпроектом "Жилье и городская среда".

По данным Пермьстата, в январе-октябре введено в эксплуатацию 780,5 тысячи квадратных метров. По мнению специалистов краевого минстроя, до конца года план нацпроекта будет выполнен, так как достаточный объем многоквартирных домов вводится в эксплуатацию в ноябре-декабре.

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