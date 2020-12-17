Президент Татарстана призвал глав районов не запрещать корпоративы

Глава Татарстана Рустам Минниханов, выступая сегодня на съезде совета муниципальных образований республики, высказался против того, чтобы главы на местах ограничивали новогодние корпоративы из-за опасности распространения коронавируса.

- Сейчас будет множество корпоративов, праздничных мероприятий, их надо проводить, нельзя ограничивать людей, отметил глава региона. - Нужно создать условия, чтобы граждане провели Новый год культурно, с соблюдением всех мер предосторожности.

По мнению Минниханова, лучше уж пусть веселье устраивается в приспособленных для этого помещениях, а не в квартирах, где социальную дистанцию соблюсти гораздо сложнее.

- Как бы вы ни говорили, люди все равно будут праздновать. Лучше договориться и учитывать интересы наших граждан, - отметил он.

Сегодня Татарстан относится к одному из самых регионов по ситуации с коронавирусом. Исходя из этого, правительство РТ решило не закручивать гайки на Новый год, как в других регионах. Точки общепита в республике работают до 24.00, а в новогоднюю ночь погулять в кафе и ресторанах можно будет до трех утра.

В связи с "мягкими" запретами на предстоящих каникулах Казань и Татарстан ожидает туристический бум. Уже сейчас гостиницы столицы забронированы на 70 процентов, а на пиковые даты бронь доходит и до 90 процентов, что абсолютно сопоставимо с показателями прошлого года.