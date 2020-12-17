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17.12.2020 18:30
Рубрика: Общество

Президент Татарстана призвал глав районов не запрещать корпоративы

Текст: Олег Платонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава Татарстана Рустам Минниханов, выступая сегодня на съезде совета муниципальных образований республики, высказался против того, чтобы главы на местах ограничивали новогодние корпоративы из-за опасности распространения коронавируса.

В Самарской области запретили проведение новогодних корпоративов

- Сейчас будет множество корпоративов, праздничных мероприятий, их надо проводить, нельзя ограничивать людей, отметил глава региона. - Нужно создать условия, чтобы граждане провели Новый год культурно, с соблюдением всех мер предосторожности.

По мнению Минниханова, лучше уж пусть веселье устраивается в приспособленных для этого помещениях, а не в квартирах, где социальную дистанцию соблюсти гораздо сложнее.

- Как бы вы ни говорили, люди все равно будут праздновать. Лучше договориться и учитывать интересы наших граждан, - отметил он.

Сегодня Татарстан относится к одному из самых регионов по ситуации с коронавирусом. Исходя из этого, правительство РТ решило не закручивать гайки на Новый год, как в других регионах. Точки общепита в республике работают до 24.00, а в новогоднюю ночь погулять в кафе и ресторанах можно будет до трех утра.

В связи с "мягкими" запретами на предстоящих каникулах Казань и Татарстан ожидает туристический бум. Уже сейчас гостиницы столицы забронированы на 70 процентов, а на пиковые даты бронь доходит и до 90 процентов, что абсолютно сопоставимо с показателями прошлого года.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Новый год Пандемия коронавируса COVID-19

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