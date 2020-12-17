Путин пообещал разобраться с невыплатой поддержки семье из Башкирии

Во время пресс-конференции с Владимиром Путиным в колл-центр поступила жалоба от жительницы Башкортостана Альгизы Туктаровой. Женщина из города Кумертау рассказала оператору, что в ноябре и декабре не получила денег на девятимесячного ребенка, а это ее единственная поддержка. Она спрашивала, будут ли новые выплаты? Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой.

- Мы постоянно анализируем ситуацию. Если в ноябре-декабре женщина не получила выплат, это значит, что со сбоями работает сама система, которую мы организовали для поддержки граждан. Нужно для начала разобраться с этим, - сказал Владимир Путин.

Он потребовал, чтобы ему предоставили полные данные заявительницы и пообещал, что с вопросом разберутся.

- В Башкортостане молодой достаточно активный руководитель, эффективный человек. Но сбои возможны, - отметил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.