В Пензе осудили создателей фиктивной методики похудения

Шесть участников организованной преступной группы признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. Они создали и руководили Центром коррекции веса, который работал с 2016 года в Пензе. От его деятельности пострадали более 120 человек. Сумма причиненного им ущерба оценивается в 13 миллионов рублей.

Клиентов обзванивали по телефону сотрудники колл-центра и приглашали на бесплатную консультацию. Менеджеры центра, зачастую не имеющие медицинского образования, проводили диагностику организма на оборудовании, не предназначенном для выявления заболеваний и постановки диагноза. Затем они убеждали клиентов заключить договор на дорогостоящее лечение. Его стоимость составляла в среднем около ста тысяч рублей и зависела от набора процедур и косметических средств. У кого не было денег, предлагали оформить кредит на месте.

Как установил суд, клиентам сообщалась заведомо ложная информация о наличии у них заболеваний, но это побуждало потерпевших пройти лечение. Однако услуги медцентра не оказывали лечебного эффекта и никак не сказывались на состоянии здоровья.

Ленинский районный суд приговорил фактического управляющего медцентром из Московской области к 3,5 годам лишения свободы. А номинального директора и постоянных сотрудников от 2,5 до двух лет лишения свободы. Они обжаловали приговор, но Пензенский областной суд оставил жалобы без удовлетворения.

Осужденные взяты под стражу в зале суда и будут отбывать наказание в колонии общего режима.