В Кузбассе начальника колонии уволили после драки в пивном магазине

Начальник одной из исправительных колоний в Кемеровской области лишился работы по результатам служебной проверки после драки в пивном магазине.

Эту информацию подтвердил корреспонденту "РГ" источник, хорошо знакомый с ситуацией.

Подполковник внутренней службы был уволен из уголовно-исполнительной системы РФ в связи с нарушением условий контракта. Других участников инцидента - троих заместителей начальника, один из которых возглавляет в исправительной колонии строгого режима Центр трудовой адаптации осужденных, - предупредили о неполном служебном соответствии.

Напомним, видеозапись драки в магазине с участием руководителей исправительного учреждения появилась в интернете в середине ноября. После этого ГУФСИН по Кемеровской области инициировало служебную проверку.