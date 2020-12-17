В Заполярье проверят информацию о невыплатах врачам в пандемию

В Мурманской области начата проверка по сообщению о том, что врачи Кольской центральной районной больницы за время пандемии не получали выплаты за работу с больными коронавирусом.

Эта жалоба поступила в колл-центр в ходе "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в Кольскую ЦРБ уже отправлены сотрудники областной администрации с проверкой.

Тем временем региональное Следственного управления Следственного комитета РФ инициировало доследственную проверку по данному сообщению. Следователи работают в Кольской ЦРБ, сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Проверка находится на контроле руководителя следственного управления, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.