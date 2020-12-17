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17.12.2020 15:08
Рубрика: Общество

В Заполярье проверят информацию о невыплатах врачам в пандемию

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В Мурманской области начата проверка по сообщению о том, что врачи Кольской центральной районной больницы за время пандемии не получали выплаты за работу с больными коронавирусом.

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Эта жалоба поступила в колл-центр в ходе "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в Кольскую ЦРБ уже отправлены сотрудники областной администрации с проверкой.

Тем временем региональное Следственного управления Следственного комитета РФ инициировало доследственную проверку по данному сообщению. Следователи работают в Кольской ЦРБ, сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Проверка находится на контроле руководителя следственного управления, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020 Пандемия коронавируса COVID-19

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