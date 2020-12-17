Лжепарикмахер обманул 16 жительниц Кубани на 600 тысяч рублей

В Темрюке местный житель под предлогом проведения курсов парикмахерского искусства обманул 16 потерпевших на 600 тысяч рублей.

"В дежурную часть ГУ МВД России по Темрюкскому району обратились 16 местных жительниц, которые объяснили, что нашли в интернете информацию о проведении курсов парикмахерского искусства профессиональной академии и оплатили обучение, - сказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Станислав Герасименко. - Однако обвиняемый провел женщинам пять занятий вместо заявленных 200 часов и выдал свидетельство об окончании курсов. Затем мужчина перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей".

Правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 27-летний житель одной из станиц Темрюкского района. Полицейские доставили его в отдел полиции.

Установлено, что задержанный не имеет отношения к указанной организации и свидетельства об окончании курсов поддельные, что подтвердила проведенная экспертиза. Также, по данным следствия, злоумышленник каждый раз специально снимал помещение для занятий, но арендную плату не вносил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.