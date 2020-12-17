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17.12.2020 16:08
Рубрика: Происшествия

Лжепарикмахер обманул 16 жительниц Кубани на 600 тысяч рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Темрюке местный житель под предлогом проведения курсов парикмахерского искусства обманул 16 потерпевших на 600 тысяч рублей.

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"В дежурную часть ГУ МВД России по Темрюкскому району обратились 16 местных жительниц, которые объяснили, что нашли в интернете информацию о проведении курсов парикмахерского искусства профессиональной академии и оплатили обучение, - сказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Станислав Герасименко. - Однако обвиняемый провел женщинам пять занятий вместо заявленных 200 часов и выдал свидетельство об окончании курсов. Затем мужчина перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей".

Правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 27-летний житель одной из станиц Темрюкского района. Полицейские доставили его в отдел полиции.

Установлено, что задержанный не имеет отношения к указанной организации и свидетельства об окончании курсов поддельные, что подтвердила проведенная экспертиза. Также, по данным следствия, злоумышленник каждый раз специально снимал помещение для занятий, но арендную плату не вносил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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