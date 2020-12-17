Ростовчанин с коронавирусом сбежал из больницы

Пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 сбежал из областной клинической больницы в Ростове-на-Дону. На базе медучреждения действует госпиталь для больных коронавирусом.

Инцидент произошел вечером в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный штаб.

Пациенту 40 лет, рост около двух метров, был одет в черную куртку и кепку.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Ростовской области число пациентов с коронавирусной инфекции увеличилось на 387 человек. На утро 17 декабря в регионе зафиксировано 46225 случаев. Новые инфицированные зарегистрированы в 38 городах и районах региона. 28 человек умерли. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 1758 человек.