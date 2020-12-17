В Астраханской области на Волге во льдах встали шесть судов

На Волге в районе села Рассвет Астраханской области закрыта навигация из-за остановки шести судов, которые попали в ледяной плен.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, еще 11 декабря в связи со сложной ледовой обстановкой произошла авария на судне "Жигулевск-1", следовавшем из Ахтубинска в Астрахань: дали течь два балластных отсека. Рядом с ним встал груженный песком теплоход "Криуша", который двигался тем же курсом.

В том же районе во льдах застряли еще четыре теплохода, которые везли кукурузу и сою в Иран. На помощь судам вышли ледоколы "Георгий Седов" и буксир ОТ-2032.