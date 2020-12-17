На Урале завели дело об истязании девушки в приемной семье

На Среднем Урале в рамках уголовного дела расследуют условия жизни в семье 16-летней девушки из поселка Павда. Накануне, напомним, в Сети появилась видеозапись, на которой она рассказывает об издевательствах со стороны своей приемной матери.

"Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетней). Наказание за это преступление - до семи лет лишения свободы", - сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, с августа по ноябрь девушка действительно подвергалась психическому и физическому издевательству. Сейчас правоохранительные органы допрашивают свидетелей, изучают характеристики родственников несовершеннолетней.

"Также выясняется, имели ли место иные преступные эпизоды в отношении других членов семьи. При расследовании, в том числе, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики и органов опеки", - подчеркнул Шульга.

Продолжается также проверка, инициированная региональной прокуратурой: в надзорный орган поступила информация, что жительница поселка Павда ненадлежащим образом заботится о шестерых приемных детях.