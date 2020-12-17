Видео: В Ханты-Мансийске мальчик поджег новогоднюю елку у магазина

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как сгорает дотла елка на одной из улиц Ханты-Мансийска после того, как рядом с ней несколько секунд постоял мальчик.

Инцидент случился накануне. В ролике видно, что ребенок на несколько секунд задерживается у елки, а потом спокойно идет дальше. Когда он отходит на значительное расстояние, дерево начинает полыхать и скоро от него ничего не остается.

Мальчика уже нашли и провели с ним и его родителями профилактическую беседу. Хулиганом оказался десятилетний школьник, рассказала "РГ" в пресс-секретарь управления МВД Югры Ольга Абмайкина.

- Как объяснил нам мальчик, ничего плохого он не задумывал. Когда проходил мимо елки, нашел зажигалку, несколько раз попробовал ее зажечь, у него ничего не получилось, и он выкинул ее. Елка оказалась рядом случайно. Школьник пообещал, что больше так делать не будет, - объяснила она.

Там же в правоохранительных органах уточнили, что профилактическая мера - единственная, которую может применить полиция по отношению к ребенку, который еще не дорос до возраста ответственности.