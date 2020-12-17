РФПИ: Вакцина "Спутник V лайт" будет направлена на внешние рынки

Вакцина "Спутник V лайт" будет в основном направлена на внешние рынки, в России будут продолжать прививать двухкомпонентным препаратом. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Спутник V лайт" будет давать степень защиты до 85%, в основном эта вакцина будет направлена на внешние рынки, там, где сильные эпидемические очаги. Мы видим значимый спрос на эту вакцину со стороны иностранных производителей. В России нашим флагманом будет "Спутник V", который мы испытали на себе, и который показывает очень хорошие результаты", - сообщил Дмитриев в интервью "Россия 24".

Он также сообщил, что "Спутник V" - это не единственный препарат по вакцинам в России. "Это некая платформа (для производства - прим. "РГ") вакцин, где будет часть, компонент, который мы можем предоставить AstraZeneca и, безусловно, эта часть, о которой так много говорилось сегодня - это "Спутник V лайт". Которая позволит многим странам за рубежом давать быстрое решение для останавливания пандемии", - сказал Дмитриев.

По его словам, сейчас Россия продемонстрировала преимущества своей вакцинной школы, которая находится у нас на самом высоком уровне.

Что касается производства вакцины "Спутник V", глава РФПИ отметил, что в последние две недели произошел очень позитивный перелом в производстве вакцин, "крупные российские компании начали производить ее больше, это значит, что производство перешло в большие био-реакторы".

"Кроме того, - подчеркнул Дмитриев. - Мы уже начали производить вакцину в других странах - это Индия, Китай и некоторых другие страны, и фактически мы используем их производственные мощности для того, чтобы удовлетворять спрос, в том числе, и на внешних рынках. Поэтому, безусловно, производство вакцин, это крайне важно. Мы видим, что у многих производителей возникли небольшие сложности, такие компании как Sanofi вообще объявили, что они задерживают производство вакцины. Мы видим, что другие производители тоже стали снижать свои прогнозы на следующий год".

При этом, он отметил, что производство российской вакцины только увеличивается. "Мы видим наращивание производства вакцины, как на российских, так и на зарубежных площадках. Зарубежные площадки могут выбирать, какие вакцины производить, и они во многом выбирают "Спутник V", они видят потенциал и значимость нашей вакцины в мире", - уточнил Дмитриев.

По его словам, в Индии у РФПИ есть договоренности с четырьмя крупными производителями, которые будут производить российскую вакцину. "Более того, первые примеры вакцины уже направлены из Индии в Россию, и мы сейчас тестируем качество этой вакцины, поэтому Индия будет производить для нас около 300 млн доз или больше вакцины в следующем году", - рассказал он.

Как отметил Дмитриев, с августа 2020 года РФПИ провели переговоры со 111 производственными площадками, отобрав около 10, которые соответствуют российским требованиям для производства препарата. "Мы считаем, что российский "Спутник V" будет активно производиться в мире, поскольку в основе этого лежит проверенная, безопасная платформа аденовируса человека", - констатировал Кирилл Дмитриев.