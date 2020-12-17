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17.12.2020 15:42
Рубрика: Спорт

Россиянка, победившая 240-килограммового блогера, подписала контракт с Bellator

Текст: Максим Домчев

Россиянка Дарина Мадзюк подписала контракт с организацией Bellator. Не так давно она одержала яркую победу над 240-килограммовым мужчиной.

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"С 16 декабря я официально являюсь бойцом Bellator в наилегчайшем весе!" - написала Маздюк на своей странице в Instagram.

В ноябре Мандзюк провела поединок против блогера Григория Чистякова в рамках шоу. Вес ее соперника составил 240 кг, однако девушка сумела его нокаутировать.

Всего в ее активе пять профессиональных поединков в ММА. На счету Мандзюк четыре победы и одно поражение.

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