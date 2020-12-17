Закон Самарской области от 17 декабря 2020 года № 136-ГД "О внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2021 год"

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Самарской области от 13 октября 2020 года № 99-ГД "Об установлении величины; прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2021 год" (официальный сайт Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2020, 14 октября, № 21410202351) изменение, заменив цифры "8846" цифрами "9320".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







