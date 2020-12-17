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17 декабря 2020 г.

Распоряжение главы администрации Тамбовской области от 17 декабря 2020 года № 267 "Об организации служебного (рабочего) времени в декабре 2020 года"

Дата подписания 17 декабря 2020 г.
Опубликован 17 декабря 2020 г.
Вступает в силу 17 декабря 2020 г.

В соответствии со статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4.4 коллективного договора между работниками администрации области и главой администрации области от 16.05.2019:

1. Привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 г. лиц, замещающих государственные должности области, государственных гражданских служащих области, руководителей областных государственных учреждений, подведомственных администрации области, представителем нанимателя (работодателем) для которых является глава администрации области, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 г. с их письменного согласия, с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Поручить первому заместителю главы администрации области, руководителю аппарата главы администрации области О.О.Иванову организовать работу по привлечению к работе в выходной день 26 декабря 2020 г. государственных гражданских служащих области, работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы области, руководителей областных государственных учреждений, подведомственных администрации области, функции представителя нанимателя (работодателя) в отношении которых осуществляет первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области О.О.Иванов, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 г. с их письменного согласия, с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

3. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти области, руководителям органов государственной власти области, руководителям государственных органов области, руководителям учреждений, подведомственных администрации области, органам исполнительной власти области, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований области, подведомственных им организаций, руководителям расположенных на территории Тамбовской области предприятий и организаций, независимо от организационноправовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, за исключением непрерывно действующих предприятий и организаций, рассмотреть возможность принятия мер по организации служебного (рабочего) времени в декабре 2020 г. с учетом пункта 1 настоящего распоряжения с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

4. Управлению топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области (Выгузова) организовать 31 декабря 2020 г. обеспечение бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении населению услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению.

5. Управлению автомобильных дорог и транспорта области (Чурилов) организовать 31 декабря 2020 г. бесперебойное транспортное обслуживание населения.

6. Управлению здравоохранения области (Лапочкина) 31 декабря 2020 г. обеспечить медицинское обслуживание населения.

7. Департаменту государственных и муниципальных услуг, документооборота и работы с обращениями граждан аппарата главы администрации области (Щербакова) обеспечить 31 декабря 2020 г. предоставление населению государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в Тамбовском областном государственном казенном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

8. Управлению труда и занятости населения области (Филимонов) обеспечить консультирование работодателей и работников по вопросу предоставления дня отдыха 31 декабря 2020 г.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления области:

организовать 26 и 31 декабря 2020 г. работу дежурных групп в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Тамбовской области, с учетом потребности граждан в услугах дошкольных образовательных организаций;

обеспечить 31 декабря 2020 г. предоставление населению государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в муниципальных многофункциональных центрах.

10. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

11. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Глава администрации области А.В.Никитин



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