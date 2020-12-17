Тренер "Локомотива" Николич ответил на вопрос об отставке

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич отказался подавать в отставку после поражения от "Химок" в матче 19-го тура РПЛ со счетом 2:3. При этом столичный клуб по ходу гостевого матча дважды вел в счете, а решающий гол был забит на третьей компенсированной минуте матча.

После игры Николич дал оценку осенней части сезона.

"Это были трудные семь месяцев от начала и до конца. Но были и хорошие моменты. В прошлом сезоне мы сохранили второе место, набрали больше очков, чем конкуренты, и попали в Лигу чемпионов. Начало сезона получилось хорошим - и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Но после двух-трех неудачных матчей у нас возникло много проблем с составом. Каждую игру приходилось менять двух-трех-четырех футболистов. В последние две-три недели у игроков было много проблем со здоровьем. Мы пробовали справиться с этим, команда отдавала все силы. У меня нет вопросов к футболистам", - сказал он.

По мнению наставника, во втором тайме в игре его команды сказалась усталость.

Николичу задали вопрос о том, готов ли он подать в отставку. На это тренер "Локо" дал отрицательный ответ.