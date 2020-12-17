Тренер рассказала, как успеть похудеть к Новому году

Новости

Владимир Путин призвал не искать крайних в появлении коронавируса 13:07
Путин ответил на вопрос, когда сделает прививку от коронавируса 12:55
Народный артист СССР Михаил Лавровский стал лауреатом "Золотой маски" 12:50
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом 12:48
Синоптики рассказали, когда в Москве вновь похолодает 12:47
Путин надеется, что в течение года безработица снизится до обычных показателей 12:37
Сроки временного проживания мигрантов в России продлены до 15 июня 12:36
Лукашенко встретился со спецпредставителем Папы Римского 12:35
СМИ: "Спартак" намерен расстаться с Тедеско до Нового года 12:28
Историк: Вечный огонь в Белграде - это маяк для будущих поколений сербов 12:25
Самозанятыми в этом году стали 260 тысяч москвичей 12:24
Установлены личности боевиков, напавших на пост ДПС в Чечне 12:22
Из московских платежек за ЖКУ исчезнет строка о добровольном страховании 12:21
Неизвестный подарил квартиру брянской семье 12:21
Европарламент закрепил верховенство права при финансировании 12:11
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год 12:08
В Петербурге завели дело после драки фанатов "Зенита" и "Спартака" 12:08
Дума обсудит регулирование цен на товары на следующей неделе 12:01
В Москве прошли встречи с трудовыми мигрантами 11:46
В Москве увеличивается масштаб вакцинации от коронавируса 11:44
В Нижнем Тагиле ограничили продажу алкоголя на Новый год и Рождество 11:41
В Швеции чиновники зарабатывали на ставках на количество смертей от COVID-19 11:40
Со дна Бурейского водохранилища подняли тела двух рыбаков 11:38
В Коми нашли упавшие части ракеты-носителя "Ангара-А5" 11:35
В Петербурге трое осужденных пропали из исправительного центра 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Вячеслав Володин - о работе Госдумы в условиях пандемии, новом бюджете и взаимодействии с кабмином
Вячеслав Володин - о работе Госдумы в условиях пандемии, новом бюджете и взаимодействии с кабмином
17.12.2020 11:40
Рубрика: Общество

Тренер рассказала, как успеть похудеть к Новому году

Текст: Николай Грищенко
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА-Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА-Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА-Новости

До наступления Нового года остались считанные дни и поэтому перед многими девушками встал вопрос, как успеть похудеть к празднику. Сделать это несложно, но потребуется мобилизация силы воли. Известная телеведущая и тренер Юлия Бордовских считает, чтобы успеть похудеть за две недели необходимо ежедневно заниматься спортом.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Врач рассказала о пользе и вреде печени для здоровья

- Это может быть все что угодно: йога, ходьба, прыжки, приседания, качание пресса и далее по списку. Главное найти то, что нравится, чтобы не мучить себя перед праздником, - цитирует ее kp.ru.

При этом ежедневно нужно невзирая на усталость или плохую погоду не менее полутора часов гулять на свежем воздухе.

Одних занятий спортом недостаточно и нужно правильно питаться. Следует заменить тяжелые продукты простой едой и перейти на рацион из овощей.

- Всегда, когда вам хочется есть, выпейте сначала стакан воды. Быть может, это была просто жажда, - уверена Юлия Бордовских.

Кстати

Ранее известная телеведущая призналась, что начинает день с приема воды.

- Утром я обычно пью два стакана воды комнатной температуры. Минут сорок я занимаюсь, потом принимаю душ, привожу себя в порядок. Завтракаю через час после принятой воды, что очень полезно для пищеварения, - рассказала "РГ" Юлия Бордовских.

А ежедневная пища должна включать и белки, и жиры, и углеводы. Но - не одни и те же продукты каждый день. Привыкая к монотонной еде, организм начинает хуже работать, ведь он использует одни и те же механизмы и реакции.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Новый год

Главное сегодня

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом
Сроки временного проживания мигрантов в России продлены до 15 июня
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации