Тренер рассказала, как успеть похудеть к Новому году

До наступления Нового года остались считанные дни и поэтому перед многими девушками встал вопрос, как успеть похудеть к празднику. Сделать это несложно, но потребуется мобилизация силы воли. Известная телеведущая и тренер Юлия Бордовских считает, чтобы успеть похудеть за две недели необходимо ежедневно заниматься спортом.

- Это может быть все что угодно: йога, ходьба, прыжки, приседания, качание пресса и далее по списку. Главное найти то, что нравится, чтобы не мучить себя перед праздником, - цитирует ее kp.ru.

При этом ежедневно нужно невзирая на усталость или плохую погоду не менее полутора часов гулять на свежем воздухе.

Одних занятий спортом недостаточно и нужно правильно питаться. Следует заменить тяжелые продукты простой едой и перейти на рацион из овощей.

- Всегда, когда вам хочется есть, выпейте сначала стакан воды. Быть может, это была просто жажда, - уверена Юлия Бордовских.

Кстати

Ранее известная телеведущая призналась, что начинает день с приема воды.

- Утром я обычно пью два стакана воды комнатной температуры. Минут сорок я занимаюсь, потом принимаю душ, привожу себя в порядок. Завтракаю через час после принятой воды, что очень полезно для пищеварения, - рассказала "РГ" Юлия Бордовских.

А ежедневная пища должна включать и белки, и жиры, и углеводы. Но - не одни и те же продукты каждый день. Привыкая к монотонной еде, организм начинает хуже работать, ведь он использует одни и те же механизмы и реакции.