Очередной удар наотмашь - в возрасте 75 лет скончался английский актер Джереми Буллок, сыгравший охотника за головами Бобу Фетта в оригинальной трилогии "Звездные войны".

Об этом сообщается сегодня на сайте фан-клуба персонажа. Без указания причин смерти актера.

Буллок родился 16 февраля 1945 года в Лестершире в большой семье и сызмальства отличался изрядным артистизмом. В итоге уже в возрасте десяти лет был прибран Disney, а также проявил себя в британских ситкомах и рекламе, по сути, став профессиональным актеров в двенадцать лет.

Всего фильмография Джереми насчитывает с 1958 года порядка 110 пунктов: "Доктор Кто", культовый "О, счастливчик!", третий "Омен", картина "бондианы" "Осьминожка", сериалы "Робин из Шервуда" и "Чисто английское убийство".