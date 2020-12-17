В Египте в результате ДТП погибли семь человек

Не менее семи человек погибли в дорожной аварии, произошедшей в провинции Сохаг в центральной части Египта. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Пассажирский автобус, следовавший из города Кена в Каир, столкнулся с микроавтобусом на въезде в деревню аль-Кошех, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Akhbar el-Yom. О причинах аварии информации нет, власти начали расследование инцидента.

Египет известен плохим состоянием своих дорог. По данным Центрального статистического бюро страны, в прошлом году причиной почти 80% ДТП в Египте стал человеческий фактор, погибли почти 3500 человек.