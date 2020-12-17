В Минске прокомментировали очередное заявление МИД Литвы

Прежде чем делать в Вильнюсе громкие заявления о "безответственном отношении Беларуси к ядерной безопасности", необходимо иметь на руках серьезные аргументы, резонно замечают в Министерстве энергетики РБ в ответ на вчерашнее заявление министра иностранных дел Литвы.

"Но мы их не слышим, потому что их просто нет. Такого рода попытка нанести удар по репутации страны вряд ли воспринимается всерьез международным сообществом. Ведь, как известно, чтобы что-то доказать, нужны факты", - говорится в сообщении отраслевого ведомства, которое размещено в четверг в его Telegram-канале.

В Минске напомнили, что республика никогда не прерывала контактов с Европейской группой регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Более того, между представителями этой авторитетной организации и белорусскими специалистами в Островце давно выстроились конструктивные рабочие отношения. Поэтапно ведется диалог в рамках партнерской оценки национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС, которые РБ провела по процедуре Европейского союза на добровольной основе.

Кстати, и в декабре, уточняют в министерстве, на атомной станции тщательно готовились к визиту европейских партнеров. "Но эксперты приняли решение не ехать - это их право. Как бы то ни было, на площадке БелАЭС их готовы принять в любое другое время".

На этом фоне, констатируют в Минэнерго, стремление литовских чиновников сделать белорусскую сторону "крайней" выглядит просто шумихой вокруг рабочей ситуации. "Наша страна, пережившая трагедию Чернобыля, хорошо осознает тот высокий уровень ответственности, который лежит в основе большого проекта БелАЭС. Безопасность всегда была и остается безусловным приоритетом на всех этапах строительства станции", - резюмировали в отраслевом ведомстве.