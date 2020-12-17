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17.12.2020 14:24
Рубрика: В мире

В Минске прокомментировали очередное заявление МИД Литвы

Текст: Юрий Сизов

Прежде чем делать в Вильнюсе громкие заявления о "безответственном отношении Беларуси к ядерной безопасности", необходимо иметь на руках серьезные аргументы, резонно замечают в Министерстве энергетики РБ в ответ на вчерашнее заявление министра иностранных дел Литвы.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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"Но мы их не слышим, потому что их просто нет. Такого рода попытка нанести удар по репутации страны вряд ли воспринимается всерьез международным сообществом. Ведь, как известно, чтобы что-то доказать, нужны факты", - говорится в сообщении отраслевого ведомства, которое размещено в четверг в его Telegram-канале.

В Минске напомнили, что республика никогда не прерывала контактов с Европейской группой регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Более того, между представителями этой авторитетной организации и белорусскими специалистами в Островце давно выстроились конструктивные рабочие отношения. Поэтапно ведется диалог в рамках партнерской оценки национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС, которые РБ провела по процедуре Европейского союза на добровольной основе.

Кстати, и в декабре, уточняют в министерстве, на атомной станции тщательно готовились к визиту европейских партнеров. "Но эксперты приняли решение не ехать - это их право. Как бы то ни было, на площадке БелАЭС их готовы принять в любое другое время".

На этом фоне, констатируют в Минэнерго, стремление литовских чиновников сделать белорусскую сторону "крайней" выглядит просто шумихой вокруг рабочей ситуации. "Наша страна, пережившая трагедию Чернобыля, хорошо осознает тот высокий уровень ответственности, который лежит в основе большого проекта БелАЭС. Безопасность всегда была и остается безусловным приоритетом на всех этапах строительства станции", - резюмировали в отраслевом ведомстве.

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