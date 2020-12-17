В новом фильме Джастин Тимберлейк сыграет экс-заключенного

Вышел трейлер фильма "Палмер" с Джастином Тимберлейком в главной роли. Премьера картины состоится 29 января 2021 года на платформе Apple TV+. Трейлер можно смотреть на You Tube канале этого стримингового сервиса.

В фильме рассказывается драматическая история Эдди Палмера, звезды школьной команды по американскому футболу, который прошел путь от местного героя до заключенного и отсидел двенадцать лет в тюрьме. Выйдя на свободу, он возвращается в свой родной город, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но героя преследуют воспоминания о днях его былой славы и конфликты из прошлого.

Внезапно исчезает соседка Палмера Вивиан, оставив на его попечение своего семилетнего сына Сэма. Жизнь Эдди, казалось бы, налаживается, между ним и учительницей Сэма завязывается роман, но вскоре идиллия оказывается под угрозой из-за прошлого Палмера.

В главное роли снялся Джастин Тимберлейк. В фильме также снимались Джуно Темпл, Алиша Уэйнрайт, номинантка на премию "Оскар" Джун Скуибб. Малыша Сэма играет Райдер Аллен, которому прочат большое будущее. Он уже кинозвезда: "Палмер" - третий фильм, в котором он снимается.