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17.12.2020 15:32
Рубрика: Российский автопром

В Сети показали принципиально новый ЗИЛ

Текст: Валерий Карташов

Независимый дизайнер представил своё видение внедорожника ЗИЛ. Изображения концепта автор опубликовал в своём аккаунте Panderlaike Designer в Instagram.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС
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Дизайнер назвал модель"Принцип". Виртуальный внедорожник ЗИЛ стилистически схож с советскими лимузинами легендарной марки. По экстерьеру автомобиль повышенной проходимости получил фирменную решётку радиатора, характерные фары и вертикальные фонари, а также хромированные декоративные элементы и козырёк на крыше.

ЗИЛ "Принцип" не имеет какое-либо отношение к реальной разработке. Читатели в комментариях даже сравнили выдуманный внедорожник ЗИЛ с катафалком, моделями Rolls-Royce и Aurus. Одни автолюбители считают, что ЗИЛ выглядит лучше Aurus Komendant, другие утверждают об обратном.

К слову, Aurus изготовит первые экземпляры Komendant для проведения сертификационных испытаний уже в начале 2021 года. Модель пойдёт в серию в 2022 году.

Что касается ЗИЛа, то завод был основан в далёком 1916 году. Российское автомобилестроительное предприятие занималось выпуском представительских машин, грузовиков, автобусов. В 2016 году на Заводе имени Лихачёва был собрал последний грузовик. В то же время ЗИЛ продолжает продлевать права на собственное торговое имя.