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17.12.2020 08:55
Рубрика: В мире

В Токио увеличилось число заразившихся коронавирусом

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Токио резко выросло число пациентов с положительными тестами на COVID-19. Так, 17 декабря в японской столице специалисты выявили более 800 новых случаев заболевания, передает телерадиокомпания NHK. Напомним, что днем ранее в мегаполисе было зафиксировано 678 инфицированных. При этом на прошлой неделе суточный прирост заболевших составлял около 400 человек в сутки.

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На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга распорядился приостановить действие программы стимулирования внутреннего туризма под названием Go To Travel, в рамках которой граждане островного государства могли получить существенные скидки на бронирование номеров в отелях и приобретение туров по стране. "Заморозка" кампании продлится как минимум с 28 декабря по 11 января.

Вместе с тем японское правительство пока не собирается вводить чрезвычайное положение в государстве или блокировать отдельные регионы.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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