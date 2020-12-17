В Вооруженных силах вылечились от COVID-19 более 21,5 тыс. военнослужащих

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 197 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 21 тысячи 506 человек.

По сведениям на вечер 17 декабря, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 81 тысячу 480 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 4 тысячи 76 военных, у которых диагностировали опасную инфекцию. 2 тысячи 572 пациента лежат в военных госпиталях. Шестьдесят три человека изолированы по месту службы. Сорок два лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 399 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 8 человек, в состоянии средней тяжести -19 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали 12 тысячам 792 пациентам, четыре тысячи сто пятьдесят шесть из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.