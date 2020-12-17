Указ губернатора Владимирской области от 17 декабря 2020 № 344 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 23.3 пункта 23 исключить.

1.2. Дополнить пунктом 30 следующего содержания:

"30. Рекомендовать работодателям перевести не менее 30 процентов работников на дистанционную работу, обратив особое внимание на лиц старшего возраста и лиц, имеющих хронические заболевания.".

1.3. Абзацы 5, 6 пункта 40 исключить.

1.4. Пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:

"Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры, обеспечить организацию учебного процесса в данных образовательных организациях в очной форме обучения или с применением дистанционных образовательных технологий на основании решений муниципальных оперативных штабов с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







