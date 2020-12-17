Вышел трейлер постапокалипсиса от Netflix "Племена Европы"

На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер-трейлер постапокалиптического сериала "Племена Европы" (Tribes of Europa), постановщиками которого выступили немецкие режиссеры: номинант премии "Оскар" Филип Кох и Флориан Баксмейер (сериал "Место преступления").

"Будущее не такое, какого вы ждали: Европа 2074 года разделена на множество племенных государств, борющихся за господство", - вводит в курс дела синопсис.

По центру истории - два брата и сестра: Киано (Эмилио Сакрая, "Жизнь меняет тебя"), Лив (Генриетта Конфуриус, "Августовский туман") и Элья (Дэвид Али Рашед, "Ночь прекрасна"). Они оказываются в центре кровавых войн, сквозь которые и вынуждены прокладывать свой путь.

В других ролях: Оливер Мазуччи ("Тьма"), Малика Фурутан ("Деревенские крокодилы 3"), Джеймс Фолкнер (дядя Джоффри из фильмов про Бриджит Джонс).

Премьера - 19 февраля.