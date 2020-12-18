Белоусов: Экспорт МСП надо нарастить до 30 млрд долларов

До 2024 года экспорт малого и среднего бизнеса необходимо нарастить до 30 млрд долларов, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме "Успешная семья - успешная Россия".

"Мы ставим амбициозные цели. В 2019 году объем экспорта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства составил почти $24 млрд, а за ближайшие четыре года его необходимо увеличить минимум до $30 млрд", - сказал первый вице-премьер.

По его словам, до 2024 года число субъектов МСП должно вырасти до 23 млн человек, а к 2030 году до 25 млн. По словам Белоусова, сейчас их количество составляет 20-21 млн человек.

"Задача по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек закреплена в качестве целевого показателя указом президента РФ "О национальных целях РФ до 2030 года", - напомнил он.