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18.12.2020 15:56
Рубрика: Экономика

ЦБ оценил вклад роста цен на сахар и масло в инфляцию

Текст: Роман Маркелов
Рост цен на сахар и подсолнечное масло может добавить 0,2 процентных пункта к показателям инфляции 2020 года. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"По предварительной оценке, 0,2 процентного пункта приходится на укоренное удорожание сахара и подсолнечного масла", - сказала Набиуллина. При этом, по мнению главы ЦБ, замораживание цен на товары или их регулирование, то есть любые административные меры, должны применяться после того, как исчерпаны экономические меры влияния на ситуацию.

Фото: iStock
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Ранее Банк России увеличил прогноз по инфляции на 2020 год до 4,6-4,9%. К середине декабря уровень этот показатель составил 4,7%. В ЦБ считают, что на ускорение роста потребительских цен влияют не только осенние (то есть, например, продовольственная инфляция), но и весенние (например, ослабление рубля) факторы. По прогнозу ЦБ, в 2021 году инфляция составит 3,5-4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В декабре тему ускоренного роста цен на сахар и подсолнечное масло подняли в правительстве. В результате были заключены соглашения о стабилизации цен с производителями. Накануне глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объявил, что цены на сахар и подсолнечное масло будут по сути заморожены, и эти меры продлятся до конца I квартала 2021 года.

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