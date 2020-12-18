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18 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Еврейской автономной области от 16 декабря 2020 года № 411-рг "Об установлении 31 декабря 2020 года нерабочим днем"

Дата подписания 16 декабря 2020 г.
Опубликован 18 декабря 2020 г.
Вступает в силу 16 декабря 2020 г.

В соответствии со статьями 5 и 8 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 56 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статьей 25 Устава Еврейской автономной области:

1. Установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем для лиц, замещающих государственные должности Еврейской автономной области, входящих в состав правительства Еврейской автономной области, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Еврейской автономной области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется губернатором Еврейской автономной области, с сохранением заработной платы.

2. Рекомендовать установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы:

руководителям органов исполнительной власти области, формируемых правительством Еврейской автономной области, иных государственных органов Еврейской автономной области и органов местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области;

- руководителям государственных и муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют органы исполнительной власти области, формируемые правительством Еврейской автономной области, органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области.

3. Органам исполнительной власти области, формируемым правительством Еврейской автономной области, деятельность которых связана с оказанием государственных услуг, проинформировать граждан об установлении 31 декабря 2020 года нерабочим днем посредством размещения соответствующей информации на Официальном интернет-портале органов государственной власти Еврейской автономной области, а также через средства массовой информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн



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