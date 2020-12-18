Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

В пятницу на австрийском этапе Кубка мира в Хохфильцене прошла женская спринтерская гонка. Как и днем ранее, все места на подиуме достались норвежской команде.

Победу праздновала Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию за 19 минут и 38 секунд, допустив один промах. Чуть менее восьми секунд ей уступила Ингрид Тандревольд, не допустившая ни одного промаха. Бронза досталась Марте Рейселанн, которая отстала от первого места на 24,6 секунды. Она также допустила одну ошибку на стрельбище.

Россиянки в очередной раз не сумели побороться за высокие места. Лучшей из них стала Евгения Павлова, показавшая 18-й результат. Она уступила первому месту минуту 5,3 секунды, несмотря на то, что не допустила ни одного промаха.

Анастасия Гореева стала 24-й, Татьяна Акимова - 33-й, Светлана Миронова - 39-й, Ульяна Кайшева - 48-й. Ирина Казакевич оказалась за пределами 60-ти сильнейших и не выступит в пасьюте.