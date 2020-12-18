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18.12.2020 19:56
Рубрика: Спорт

Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

Текст: Максим Домчев

В пятницу на австрийском этапе Кубка мира в Хохфильцене прошла женская спринтерская гонка. Как и днем ранее, все места на подиуме достались норвежской команде.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Победу праздновала Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию за 19 минут и 38 секунд, допустив один промах. Чуть менее восьми секунд ей уступила Ингрид Тандревольд, не допустившая ни одного промаха. Бронза досталась Марте Рейселанн, которая отстала от первого места на 24,6 секунды. Она также допустила одну ошибку на стрельбище.

Россиянки в очередной раз не сумели побороться за высокие места. Лучшей из них стала Евгения Павлова, показавшая 18-й результат. Она уступила первому месту минуту 5,3 секунды, несмотря на то, что не допустила ни одного промаха.

Анастасия Гореева стала 24-й, Татьяна Акимова - 33-й, Светлана Миронова - 39-й, Ульяна Кайшева - 48-й. Ирина Казакевич оказалась за пределами 60-ти сильнейших и не выступит в пасьюте.

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