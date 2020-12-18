Эксперты отмечают снижение безработицы в ноябре

Как прогнозировалось, пик по численности безработных на рынке труда пришелся на третий квартал, а в четвертом началась стабилизация ситуации, сообщили в Минтруде.

При этом во ВНИИ труда отмечают резкое снижение уровня безработицы в ноябре, которое связано как с сезонным фактором, так и с результатами мер государственной поддержки.

"В ноябре численность принятых работников превышала число уволенных, а некоторые пришедшие на биржу труда граждане находили работу еще даже до того, как были зарегистрированы в качестве безработных", - говорит гендиректор института Дмитрий Платыгин. По его словам, это стало следствием целого комплекса факторов, в том числе - реализации программы поддержки предприятий и переобучения безработных.

При этом эксперт указывает, что "ноябрьское оживление на рынке труда связано еще и с тем, что декабрь традиционно "тихий" месяц для найма, многие работодатели стремились закрыть вакансии до наступления предновогодних дней".

Традиционно быстрее восстановление рынка труда идет в крупных городах. Рост оптимизма в отношении ситуации на рынке труда наблюдается как у работодателей, так и у потенциальных соискателей, зарплатные ожидания которых несколько снизились.