ЕР обсудит с кабмином индексацию для работающих пенсионеров

"Единороссы" возобновят диалог с кабмином об индексации пенсий работающим пенсионерам. Такое решение в думской фракции приняли после заявлений президента России Владимира Путина на эту тему.

Первый замглавы фракции Андрей Исаев напомнил журналистам, что накануне в ходе пресс-конференции Путин подчеркнул, что решение о приостановке такой индексации носит временный характер. "Это принципиальная позиция главы государства. И при наличии необходимых бюджетных средств этот вопрос будет решен", - заявил парламентарий.

- Президент осторожно высказался за поэтапный переход к восстановлению индексации, - отметил Исаев.

Фракция "Единая Россия" ранее уже направила в правительство ряд предложений, которые касаются как раз поэтапного возвращения индексации . "В ближайшее время мы хотим возобновить наш диалог с правительством на эту тему", - отметил Исаев.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с начала 2016 года.