ГК "Галс" построит новый бизнес-центр на Дубининской улице в Москве

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы одобрила размещение объектов капитального строительства на территории в пределах земельных участков по адресу: Дубининская улица, влд. 39-41 (ЦАО).

ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") планирует на участке 1,4 га построить офисный центр класса "А", который будет соответствовать всем современным требованиям и нуждам компаний-арендаторов.

Общая площадь бизнес-центра составит порядка 106 тыс. кв. м, 69 тыс. кв. м из которых будут отведены под офисы. На территории объекта запланировано строительство торговых объектов (до 5000 кв. м.), паркинга на 581 машиноместо, физкультурно-оздоровительного комплекса и других необходимых объектов коммерческой инфраструктуры.

"Мы активно развиваемся в сегменте коммерческой недвижимости на столичном рынке, это является одним из приоритетных направлений работы компании. Все наши проекты становятся успешными благодаря опыту, профессиональному подходу и увлеченности нашей команды. В скором времени мы сможем объявить о старте работ по возведению нового бизнес-центра на Дубининской улице", -отметил Виктор Адамов, президент Галс-Девелопмент, член инвестиционного комитета ЗПИФ "Девелоперские активы".

Портфель коммерческой недвижимости ГК "Галс" насчитывает более 600 тыс. кв. м. Это такие бизнес центры премиального уровня, как "Искра-Парк" и Skylight, расположенные на Ленинградском проспекте, "Даниловский Форт" на Даниловской набережной, "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге.

Все проекты "Галс-Девелопмент" неоднократно удостаивались престижных наград рынка коммерческой недвижимости. Офисно-деловой центр "Искра-Парк" в составе одноименного премиального многофункционального комплекса признан лауреатом премии Arendator Awards 2020 в номинации "Премьера года", стал победителем премии PROESTATE&TOBY AWARDS 2020 в номинации "Бизнес-центр класса А" и признан победителем конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства 2019", который проводится Департаментом градостроительной политики г. Москвы с 2000 года.

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"