Госиспытания бронеавтомобиля "Атлет" завершатся летом 2021 года

Государственные испытания новейшего бронеавтомобиля "Атлет" начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета.

Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Военно-промышленной компании" ("ВПК") Александр Красовицкий. По его словам, сейчас завершена программа предварительных испытаний.

Как уже писала "РГ", "Атлет" должен будет заменить в войсках автомобиль "Тигр". С учетом полученного боевого опыта в новой машине были улучшены все характеристики. К примеру, выросла противоминная стойкость (до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом), грузоподъемность. "Атлет" получил и более мощный двигатель мощностью 240 лошадиных сил, который позволяет развивать скорость до 120 километров в час. Запас хода - 1000 километров.

Также сообщалось, что в испытаниях будут участвовать две модификации автомобиля - пяти- и трехдверная с вращающимся погоном на люке. В первом варианте машина не имеет собственного вооружения, огонь ведется через бойницы в окнах или из люков в крыше из табельного оружия. Во втором предусмотрен пулемет "Корд" калибра 12,7 миллиметра, автоматический гранатомет АГС-17 калибра 30 миллиметров и 7,62-мм пулемет "Печенег".