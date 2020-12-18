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18.12.2020,  
14:42
Текст:  Алексей Иванов

Госиспытания бронеавтомобиля "Атлет" завершатся летом 2021 года

Государственные испытания новейшего бронеавтомобиля "Атлет" начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета.

Фото: Концерн "Тракторные заводы" / www.tplants.com
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Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Военно-промышленной компании" ("ВПК") Александр Красовицкий. По его словам, сейчас завершена программа предварительных испытаний.

Как уже писала "РГ", "Атлет" должен будет заменить в войсках автомобиль "Тигр". С учетом полученного боевого опыта в новой машине были улучшены все характеристики. К примеру, выросла противоминная стойкость (до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом), грузоподъемность. "Атлет" получил и более мощный двигатель мощностью 240 лошадиных сил, который позволяет развивать скорость до 120 километров в час. Запас хода - 1000 километров.

Также сообщалось, что в испытаниях будут участвовать две модификации автомобиля - пяти- и трехдверная с вращающимся погоном на люке. В первом варианте машина не имеет собственного вооружения, огонь ведется через бойницы в окнах или из люков в крыше из табельного оружия. Во втором предусмотрен пулемет "Корд" калибра 12,7 миллиметра, автоматический гранатомет АГС-17 калибра 30 миллиметров и 7,62-мм пулемет "Печенег".

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