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18.12.2020 07:15
Рубрика: Общество

Иммунолог рассказал об опасности постковидного синдрома

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каждый пятый переболевший COVID-19 сталкивается с постковидным синдромом. Обычно он возникает у возрастных пациентов с хроническими заболеваниями, но бывают случаи, когда с этим состоянием сталкиваются и молодые люди. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Фото: iStock
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По словам доктора, под постковидным синдромом понимается ряд нарушений здоровья в разных формах. Некоторые из проявлений совпадают с состояниями после любой тяжелой болезни - например, повышенная слабость, нарушение концентрации внимания, сна и памяти, выраженные перепады настроения и даже депрессии. Но есть и те, которые точно определяются, как последствия COVID-19.

- Есть нарушения со стороны сердца из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови. При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли, - цитирует Крючкова радио Sputnik.

Доктор добавил, что для окружающих человек с постковидным синдромом не представляет опасности, он не распространяет коронавирусную инфекцию.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Состояние угрожает самому переболевшему - проблемы со здоровьем могут приобрести у него субхронический или хронический характер. Такие проявления подвергаются лечению, поэтому необходимо обращаться к врачу.

Напомним, ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная перечислила долгосрочные последствия COVID-19. Именно поэтому для переболевших существует реабилитационный период, когда рекомендуется не сразу выходить на работу, а дать время на восстановление организма.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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