Закон Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 116-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 46 426 752,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 45 541 532,5 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 658 500,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 46 426 752,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 52 083 897,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 51 152 923,1 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 688 800,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 55 273 123,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 54 295 393,8 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 719 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 52 083 897,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23 274,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 55 273 123,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 48 886,5 тыс. рублей.

Статья 2

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3

Установить прогнозируемые доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Установить размер бюджетных ассигнований бюджета Фонда на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования:

1) на 2021 год в сумме 45 229 984,3 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 50 839 174,9 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 53 980 545,6 тыс. рублей.

Статья 5

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет Фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить, что Фонд в 2021 году формирует нормированный страховой запас Фонда в размере 5 578 215,6 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации");

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Иркутской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Иркутской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, используемых на цели, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, формируется за счет средств от применения к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условии предоставления медицинской помощи, согласно части 63 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - средства от применения санкций).

4. Использование средств нормированного страхового запаса Фонда осуществляется в порядке, установленном Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Статья 7

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 29 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз "О бюджетном процессе Иркутской области" дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов целевой статьи расходов бюджета 52 Д 02 50930 "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации":

а) по разделу 01 00 "Общегосударственные вопросы" при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей группе видов расходов не превышает 10 процентов;

б) по разделу 09 00 "Здравоохранение";

2) наличие остатков средств на 1 января 2021 года, образовавшихся в бюджете Фонда в результате неполного использования в 2020 году средств от применения санкций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов целевой статьи расходов бюджета 52 Д 03 80060 "Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования";

4) поступление средств от применения санкций сверх объемов, утвержденных настоящим Законом по целевой статье расходов бюджета 52 Д 03 80060 "Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования", без учета остатков средств, указанных в пункте 2 настоящей статьи;

5) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда в соответствии с постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, поступление уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;

6) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

7) поступление межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, предоставляемые субъекту Российской Федерации на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 8

1. Установить, что остатки средств, указанные в пункте 2 статьи 7 настоящего Закона, направляются Фондом в 2021 году на те же цели в соответствии с целевой статьей расходов бюджета 52 Д 03 80060 "Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования" и учитываются в составе нормированного страхового запаса Фонда.

2. Остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2021 года в объеме, не превышающем 100 000,0 тыс. рублей, могут направляться в 2021 году на покрытие временных кассовых разрывов, за исключением межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Статья 9

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Иркутской области, в размере 1,00 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 10

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Иркутской области И.И.Кобзев







