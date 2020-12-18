Закон Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 117-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 закона Иркутской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2021 год"

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 29 сентября 2020 года № 77-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2021 год" (Областная, 2020, 16 октября) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 2. Величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2021 год устанавливается в размере 10 540 рублей.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования

Губернатор Иркутской области И.И.Кобзев







