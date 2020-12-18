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18.12.2020 18:52
Рубрика: Общество

Как москвичка, попав в реанимацию, стала мамой и победила коронавирус

Текст: Владимир Снегирев
Все-таки в канун Нового года, действительно, случаются чудеса. Один из таких необыкновенных случаев произошел сегодня и его свидетелем стал корреспондент "Российской газеты".
Фото: Владимир Снегирев/РГ Фото: Владимир Снегирев/РГ
Фото: Владимир Снегирев/РГ

Стены родильного дома при 15-й московской больнице имени Филатова покинула Саида Кулиева. Весь фокус в том, что поступила она на лечение почти два месяца назад, точнее - 23 октября с тяжелым поражением легких. Этот родильный дом известен тем, что именно сюда доставляют рожениц, инфицированных коронавирусом.

Фото: Из личного архива Александра Неоса
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На следующий день ей было сделано кесарево сечение, на свет появилась совершенно здоровая девочка, которую сразу отправили на сохранение в детскую больницу, а вот с мамой начались проблемы. Спустя неделю коварный вирус поразил девяносто пять процентов легочной ткани. Кислород и прочие процедуры не помогли. Врачи были вынуждены пойти на подключение пациентки к аппарату искусственной вентиляции легких. И ровно двадцать один день 25-летняя москвичка находилась в беспамятстве, а дышал за нее этот самый аппарат.

- Я ничего не помню, - рассказывает теперь Саида. - Видела только сны: проходили мимо знакомые лица, а еще в глаза ударял ярко-желтый цвет. Иногда слышала какие-то голоса.

Когда через три недели ей стало легче и ИВЛ решили отключить, Саида не сразу вспомнила, что с ней произошло и где она находится. Но до полного выздоровления было еще далеко. Не сразу восстановился голос. Ослабла она так, что не могла пошевелить пальцем.

По мнению медиков, этот случай можно считать уникальным. Заведующая реанимационным отделением роддома Светлана Фомичева, отдавая должное стойкости молодой пациентки, рассказывает о том, как они боролись за ее жизнь.

- У нас в отделении 30 сотрудников, это врачи, медсестры, санитарки, и все они относились к девочке, как к родной. Ее выхаживали все, поэтому называть какие-то отдельные фамилии я не могу, это будет несправедливо по отношению к другим. Кто-то приносил из дома удобную подушку, кто-то, когда стало можно, угощал сладостями. За те 53 дня, что она пробыла в реанимации, Саида стала для всех нас очень близким человеком.

Сегодня, перед уходом из больницы, девушка впервые увидела лица своих спасителей. Ведь все прежние 53 дня она видела только их глаза. Доктора и сестры в "красной зоне" работают, не снимая "скафандров", призванных защитить их от коронавируса.

Фото: Ульяна Вылегжанина
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Когда в комнату, где мы с Саидой пили чай, вошла Светлана Владимировна Фомичева, девушка сразу узнала ее - по глазам и по голосу. Это была трогательная сцена - встреча врача и спасенной им пациентки.

- Конечно, случившееся можно назвать чудом, - согласилась со мной доктор Фомичева.

Но и запатентовать это чудо вполне можно - за авторством умелых и очень добрых людей, которые работают в роддоме. У них усталые и красивые глаза.

Распрощавшись с нами, Саида Кулиева поспешила к выходу из больничного корпуса, где ее ждал муж. Они поехали на встречу с со своей дочкой Миланой. Новый год будут отмечать вместе.

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