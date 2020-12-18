Казахстан и Киргизия заинтересовались российской вакциной

Уже на следующей неделе в Казахстане стартует совместное с Россией производство вакцин от коронавируса. Желание получить российскую вакцину выразили и в Киргизии. Об этом шла речь на саммите СНГ, который прошел в формате видеоконференции.

Казахстанский президент подчеркнул ведущую роль России в глобальном противодействии коронавирусу, отметив, что именно РФ первой в мире зарегистрировала вакцину и приступила к вакцинации населения.

Казахстан также разрабатывает свой препарат, объявил Касым-Жомарт Токаев. "В ближайшие дни, буквально на следующей неделе, мы запустим совместное с Россией производство вакцин - как российской вакцины, так и казахстанской, в том числе и на экспорт", - анонсировал он.

"Мы заинтересованы в получении российской вакцины от коронавируса", - заявил и исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов.