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18 декабря 2020 г.

Постановление губернатора Костромской области от 17 декабря 2020 года № 290 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 17 декабря 2020 года № 58, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103, от 11.06.2020 № 106, от 19.06.2020 № 112, от 10.07.2020 № 129, от 24.07.2020 № 146, от 09.09.2020 № 182, от 21.10.2020 № 214, от 05.11.2020 № 228, от 15.11.2020 № 241, от 18.11.2020 № 244, от 01.12.2020 № 260) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:

"2.5) с 18 по 31 декабря 2020 года (включительно) граждан в возрасте 65 лет и старше, находящихся на территории городского округа город Кострома и Костромского муниципального района, городского округа город Буй и Буйского муниципального района, города Мантурово, городского округа - город Галич и Галичского муниципального района, городского округа город Волгореченск, городского округа город Шарья и Шарьинского муниципального района, Красносельского муниципального района, муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, не покидать места проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым-пятым подпункта 2.1 настоящего пункта;";

2) в пункте 5.3:

в абзаце первом цифры "2.4" заменить цифрами "2.4, 2.5";

в пункте 3 слова "информационно-аналитическим управлением Костромской области" заменить словами "департаментом информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области";

в пункте 4 слова "информационно-аналитическому управлению Костромской области" заменить словами "департаменту информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников



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